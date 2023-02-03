СМИ: прогноз МВФ по британской экономике на 2023 года наихудший среди ведущих стран Запада

Прогноз МВФ по экономике Великобритании на 2023 год оказался наихудшим среди ведущих западных стран.

Как передаёт «Украина.ру», об этом говорится в сюжете телеканала Channel 4. В этом материале, в частности, отмечается, что британская экономическая политика «сейчас не совсем попадает в цель», а возросшие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь всем британским гражданам.

«Нехватка персонала, взлетевшие вверх ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», – отмечают авторы сюжета.

При этом они напомнили, что согласно прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства рухнет этом году минимум на 1,5%, а страна станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь «море последствий».

«Британия катится вниз, в то время как мир развивается. У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – заявила «теневой» канцлер казначейства Рейчел Ривс.

Как ранее писал «Эксперт», по данным агентства Reuters, которое ссылается на исследовательскую компанию Kantar, инфляция продуктов питания в Великобритании по итогам января достигла рекордных 16,7%. Это максимум с 2008 года, когда начал отслеживаться этот показатель.

Глава отдела розничной торговли и анализа потребителей Kantar Фрейзер Маккевитт отметила, что цифра подскочила на «ошеломляющие» 2,3 п.п. от декабрьского замера. При этом быстрее всего росли цены на основные продукты, такие как молоко, масло, сыр, яйца, а также на корм для собак и туалетную бумагу.