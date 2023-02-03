США заливают Европу нефтью

Поставки российской нефти в Евросоюз снизились в ноябре 2022 года до 1,4 млн б./д. Эту нишу, сообщает Oil Price, активно заполняют американские экспортеры. В прошлом год они поставили в Европу 1,75 млн б./д., что приблизительно на 70% больше, чем годом ранее.
Смена поставщика отразилась и на составе нефтяной импортной корзины Европы: в ней выросла доля американской нефти марки WTI и уменьшилась соответственно доля марки нефти Brent. С июня этого года WTI будет использоваться, по данным CME, как один из факторов ценового эталона Dated Brent. Появление в эталоне WTI объясняется падением добычи 5 основных сортов нефти в Северном море: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET).
CME Group также сообщает, что общий объем американской нефти, доставленной в Европу в октябре прошлого года, был приблизительно на 865 тыс. б./д. больше нефти, загружаемой по маркам, определяющим контракты для марки Brent.
Продажи фьючерсов, связанных с нефтью марки WTI, начали набирать обороты задолго до 23 июня 2023 года. Так, на рынке в декабре 2022 года можно было даже купить фьючерсы WTI Midland с доставкой в декабре 2026 года.