США заливают Европу нефтью

Поставки российской нефти в Евросоюз снизились в ноябре 2022 года до 1,4 млн б./д. Эту нишу, сообщает Oil Price, активно заполняют американские экспортеры. В прошлом год они поставили в Европу 1,75 млн б./д., что приблизительно на 70% больше, чем годом ранее.

Смена поставщика отразилась и на составе нефтяной импортной корзины Европы: в ней выросла доля американской нефти марки WTI и уменьшилась соответственно доля марки нефти Brent. С июня этого года WTI будет использоваться, по данным CME, как один из факторов ценового эталона Dated Brent. Появление в эталоне WTI объясняется падением добычи 5 основных сортов нефти в Северном море: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET).