США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию

США настаивают, чтобы Турция прекратила экспорт товаров в РФ, который, по мнению официальный лиц в Вашингтоне, помогает Москве продолжать конфликт на Украине.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, такое предупреждение официальные лица США сделали своим коллегам на встрече в Турции, состоявшейся на этой неделе. Известно, 2-3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встречался с турецкими чиновниками, чтобы обсудить опасения Вашингтона относительно роста экспорта в РФ, включая американские товары.

Отмечается, что Нельсон уже третий высокопоставленный американский чиновник, который в последнее время посещает Турцию с целью усиления давление на Анкару, чтобы заставить её соблюдать антироссийские санкции.

По словам источников Bloomberg, в ближайшие недели ожидаются новые визиты в Турцию со стороны ЕС и США по тому же вопросу.

