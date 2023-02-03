«Траст» потребует признать банкротом управляющую сетью Hamley’s в РФ компанию Александра Мамута

Банк «Траст» сообщил, что планирует обратиться в суд с заявлением о признании банкротом АО «Вандеркинд» (структура бизнесмена Александра Мамута), управляющего сетью магазинов детских игрушек Hamley’s в России.

Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс», на нее обратил внимание «Коммерсантъ».

В 2021 году «Траст» подал иск к компании «Вандеркинд» на 498 млн руб. из-за просрочки по основному долгу на сумму 500 млн руб., образовавшейся после 31 декабря 2020 года. Взыскания этих средств банку добиться так и не удалось.

«Вандеркинд» входит в группу компаний Ideas4Retail, 90% которой принадлежит A&NN Investments Александра Мамута. Компания владеет эксклюзивными правами на развитие в РФ магазинов Hamley’s.

По мнению юристов, в настоящий момент оснований для удовлетворения заявления о несостоятельности компании нет, однако не исключено, что они могут появиться после завершения череды судебных разбирательств, пишет издание.