Трудовой фронт Донбасса

Проверенная временем военная аксиома гласит: без тыла нет фронта. В данном контексте тот факт, что ДНР остается промышленно развитым регионом, не должен вызывать удивления. Более того, структура экономики республики в последнее время существенно не изменилась. А в некоторых секторах фиксируется даже значительный рост. Это подтверждают предварительные экономические итоги минувшего года.

Перерабатывающая промышленность в лидерах

«По итогам 11 месяцев 2022 года в структуре экономики наибольший удельный вес занимает перерабатывающая промышленность, на которую приходится 62,7%. 6,3% — на добывающую промышленность, 29,5% — на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. Еще 1,5% — на водоснабжение, канализацию, обращение с отходами. Многие отрасли промышленности показали значительный рост производства и реализации. Увеличилась добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела, глинистого сланца и других полезных ископаемых в 5,4 раза, объем реализации металлургического производства увеличился в 1,7 раза, машиностроения — на 7,8%; производство фармацевтической продукции — на 1,1%, в том числе лекарственных препаратов — на 2,7%, производство неметаллической минеральной продукции — в 1,6 раза, продукции легкой промышленности — на 37,2%. Зафиксирован рост спроса на форменную, рабочую одежду и специализированную обувь», — сообщили «Эксперту» в Министерстве экономического развития ДНР.

Там добавили, что за 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечено увеличение объемов реализованной промышленной продукции на 25%. В основном это произошло за счёт роста объёмов реализации промышленной продукции в металлургическом производстве (в 1,7 раза), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (в 1,5 раза). Кроме того, свой вклад внесли пищевая (15,4%), легкая (37,2%) и деревообрабатывающая (27,6%) промышленности. По сравнению с январем—ноябрем 2021 года доля перерабатывающей промышленности увеличилась на 7,8 процентных пунктов.

По состоянию на 1 декабря 2022 года количество действующих предприятий по сравнению с 2021 годом выросло на 20,9%. В большей степени это, скорее всего, связано с освобождением территорий и мерами поддержки предпринимательства, которые Правительство ДНР предоставляло субъектам хозяйствования.

По данным республиканского Минэкономразвития, общее количество занятых во всех отраслях экономики по сравнению с 2021 года увеличилось на 1,7%. За 11 месяцев 2022 года средняя заработная плата штатных работников увеличилась на 43,2% и составила 27 432 рублей. Наибольший рост уровня заработной платы зафиксирован в сфере транспорта, складского хозяйства, финансовой и страховой деятельности — в 1,6 раза. В промышленности — на 48,4%, в строительстве — на 44,4%. Наиболее высокий уровень оплаты труда отмечается в сфере финансовой и страховой деятельности (37 630 рублей), а наименее высокий — в сфере временного размещения и организации питания (15 537 рублей). При этом в промышленности увеличение составило 48,4% (до 28,96 тысяч рублей).

«Вместе с тем, в связи с усилением обстрелов территории республики и повреждением многих предприятий в результате непрекращающихся боевых действий, наблюдались определенные сложности производства в таких сферах как добыча угля (снижение на 6,6% объёма реализованной угольной продукции), производство кокса (снижение 9,5%), производство электроэнергии (снижение 8,7%), производство химической продукции (снижение 7,6%)», — посетовали в министерстве.

Впрочем, можно констатировать: несмотря на некоторые негативные тенденции, в целом экономика ДНР проявляет достаточную устойчивость в условиях проведения специальной военной операции. «Республика стала большой стройкой, идет ее активное восстановление. Десятки тысяч россиян приехали в Донбасс, чтобы восстановить дороги, жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные и культурные объекты. В связи с этим наш регион как никогда раньше нуждается в квалифицированных кадрах и, особенно, в строительной сфере», — заметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Проблемы с продовольствием отсутствуют

Отдельно стоит обратить внимание на то, что увеличился на 11,4% темп роста производства продукции сельского хозяйства. Как сообщили «Эксперту» в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР, по итогам уборочной кампании ранних зерновых и зернобобовых культур можно сказать, что аграрии ДНР в 2022 году собрали урожай на 80 % больше, чем в предыдущем году. Всего за прошедший год было собрано: 689,7 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы (озимой и яровой) — 582,0 тысяч тонн, ячменя — 94,7 тысяч тонн, ржи — 1,8 тысяч тонн, гороха — 10,5 тысяч тонн, овса — 0,7 тысяч тонн.

«Согласно оперативным данным по состоянию на конец января 2023 года аграриями собрано более 146 тонн подсолнечника, более 45 тонн кукурузы, что позволяет полностью обеспечить потребность внутреннего рынка республики. По прогнозным расчетам спроса и предложения основных зерновых культур — пшеницы и ячменя — можно отметить, что ДНР обеспечена данными зерновыми культурами для внутреннего потребления в полном объеме. Кроме того, имеется потенциал для реализации зерна в другие субъекты РФ», — отметил в пресс-службе Минагропрома.

Там подчеркнули, что отдельное внимание стоит уделить состоявшейся посевной кампании озимых культур. Сельскохозяйственными товаропроизводителями республики план по посеву озимых зерновых культур выполнен на 100,8%, что является одной из основ для обеспечения продовольственной безопасности в 2023 году.

«За 11 месяцев 2022 года производство коровьего молока в ДНР составило около 30 тысяч тонн, что более чем в 2 раза превышает объём производства молока за аналогичный период 2021 года. На освобождённых территориях произведено порядка 15 тысяч тонн молока, что составило более 50% от совокупного объёма производства. За 9 месяцев 2022 года, до момента вхождения ДНР в состав России, самообеспеченность молоком сырым находилась на уровне 42%, мясом птицы — 56,2%, яйцами — порядка 40%. Также стоит отметить полную самообеспеченность такими товарами как мука и хлеб», — добавил в пресс-службе.

Аграриям республики предоставляются субсидии по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Ставки субсидий с 2022 года на поддержку собственного производства молока 5,00 рублей за 1 кг, овощей открытого грунта 52 тыс. рублей на 1 гектар и картофеля до 56,4 тысяч рублей на 1 гектар. Также, предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на строительство, восстановление и/или реконструкцию объектов, приобретение и/или модернизацию производственного оборудования АПК — 50 % от фактически понесенных затрат.

Между тем, юридические лица и ИП, уже заключившие соглашения о предоставлении субсидий, вправе обратиться с заявлением о заключении дополнительного соглашения об увеличении суммы на разницу между ранее полученной субсидией и субсидией, рассчитанной согласно новым ставкам.

Транспорт Донбасса далек от коллапса

В транспортной отрасли ДНР основная проблематика связана с невозможностью полностью восстановить и запустить железнодорожное сообщение, так как значительная часть данной инфраструктуры находится в зоне боевых действий или слишком близко к ней. Другие же виды транспорта функционируют исправно.

«На сегодня в сфере автомобильного транспорта ДНР работают порядка 19 тысяч специалистов (5,5% от общей численности штатных работников, занятых в экономике Республики). Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта насчитывает 76 пригородных, 71 междугородный, 40 межрегиональных и 278 городских маршрутов. Маршрутная сеть горэлектротранспорта Республики включает 22 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов, коммунальный транспорт общего пользования насчитывает 806 единиц подвижного состава, из которых 357 троллейбусов, 242 трамвая, 207 автобусов», — рассказал «Эксперту» директор Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Минтранса ДНР Максим Мураев.

По его словам, в 2022 году в пригородном сообщении открыт маршрут «Новый Свет — Старобешево». В междугородном открыто 3 новых маршрута: из Донецка в Гранитное и Волноваху, из Новоазовска — в Мариуполь. В межрегиональном директор Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Минтранса ДНР Максим Мураев назвал два новых маршрута: «Горловка — Краснодар» и «Донецк — Воронеж».

«Ведется взаимодействие с регионами РФ по обеспечению городов и районов республики автобусами и муниципальным транспортом в рамках шефской помощи. Так, за период с февраля по декабрь 2022 года на безвозмездной основе в города республики было передано для пассажирских перевозок 288 автобусов и 10 трамваев», — уточнил Максим Мураев.

Также стоит добавить, что в январе морской порт Мариуполя начали использовать для грузового сообщения с Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Керчью.

Восстановление освобожденных территорий идет полным ходом

Строительная отрасль, считающаяся локомотивом любой экономики, в ДНР переживает непростое, но важное время. Это связано с необходимостью восстановления многих населенных пунктов на освобожденных территориях. Процесс идет, но пока линия фронта проходит рядом, глобальным называть его преждевременно.

«Основное восстановление проходит в тыловых городах. Масштабные строительные работы развернуты сейчас в Мариуполе и Волновахе. Возводятся новые жилые комплексы с готовой инфраструктурой. Внутреннюю отделку помещений выполняют “под ключ”. Придомовую территорию также благоустраивают. В Мариуполе уже построено 23 новых многоквартирных дома. Два новых многоквартирных дома построены в Волновахе, еще два на стадии завершения. Более 90% многоквартирных домов уже восстановлены в городах Кировское, Харцызск, Зугрес. Чуть меньше — городах Шахтерск, Енакиево, Ждановка и Старобешевском районе. В остальных — ждем прекращения обстрелов», — заявил «Эксперту» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов.

Он уточнил, что по мере возвращения жителей темпы будут наращиваться. «Полагаю, в ближайшие годы все жители данных населенных пунктов будут обеспечены жильем. Тем, кто остался без жилья, администрации населенных пунктов предлагают разместиться в маневренном фонде. Прекрасные центры для временного размещения граждан, полностью укомплектованы всем необходимым. Только в Мариуполе для размещения граждан у нас 30 таких объектов на 7 тысяч мест», — констатировал Эдуард Осипов.

Наряду с жилым фондом ведется восстановление учебных заведений, больниц, культурных центров, инженерных коммуникаций, котельных. На территории ДНР сейчас работает более 30 тысяч строителей. Задействовано около 50 субъектов РФ.

«Наряду со строительством и восстановлением многоквартирных жилых домов ведется восстановление и частного сектора. Он больше всего пострадал во время боевых действий. Начиная с 2014 года в республике повреждения получили 73 220 таких домов. Половина из них (больше 38 тысяч) пришлась на Мариуполь, десятая часть (7 598) — на Волноваху. Пока в республике восстановлено лишь 11 тысяч частных жилых домов. Поэтому есть острая необходимость в наращивании темпов восстановления. Сейчас благодаря средствам, выделенным из резервного фонда Главы Республики, а также Фонду Развития Территории (ФРТ), работа должна пойти активнее», — предположил руководитель Минстроя ДНР.

В 2023 году процесс возведения и восстановления инфраструктуры населенных пунктов продолжится. В Мариуполе планируют построить более 30 и восстановить порядка 2 тысяч многоквартирных домов, порядка 10 тысяч частных жилых домов. Кроме того, в планах провести капремонт на 1539 объектах, 5 школах, 10 детских садах. Построить новый торговый центр, восстановить спортивный комплекс «Ильичевец», парк «Приморский». Также планируется развитие инженерной инфраструктуры, строительство сетей тепло- и водоснабжения.

«Планы на текущий год уже сформированы. Определяются заказчики мероприятий, источники финансирования. По предварительным данным в рамках специальных инфраструктурных проектов планируется восстановить еще более полутора тысяч объектов. Работа не останавливается. Более того, города ДНР примут участие во Всероссийском конкурсе федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”. Его цель — поддержка проектов по созданию качественных городских пространств в малых городах и исторических поселениях. Это новый проект для освобождённых территорий», — рассказал министр.

Негатив от мобилизации максимально минимизирован

Впрочем, сказать, что в экономике ДНР нет никаких проблем, было бы, конечно же, некорректно. Естественно, одним из значимых факторов, негативно повлиявших ситуацию в минувшем году, стала вынужденная мобилизация значительной части мужского населения после начала СВО. В ряде отраслей промышленности (в частности, в угольной и коксохимической) зафиксирован отток кадров. Это в свою очередь способствовало некоторому сокращению объемов производства и реализации продукции по причине не укомплектованности штата основных профессий.

Так, по статистике Минэкономразвития, среднесписочная численность штатных работников в ноябре 2022 года уменьшилась по сравнению с февралем 2022 года: в угольной промышленности — на 7,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 2,7%, производстве химических веществ и химической продукции — на 0,8%.

«Именно в этих отраслях мы сразу видим снижение. Конечно, пришлось оперативно реагировать на новый фактор, принимать соответствующие государственные меры по поддержке бизнеса», — признали в Министерстве, уточнив, что к ним относятся моратории на принудительное взыскание с бизнеса задолженности, штрафов, пеней, процентов и других платежей, льготы арендаторам, налоговые льготы, нулевая ставка платы за патент, а также субсидирование выплаты зарплат мобилизованным работникам субъектов предпринимательской деятельности. Исходя из экономических итогов года, остается признать, что это сработало.