ЦБ объяснил, почему рискованно держать сбережения в долларах и евро

Как заявила первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, россиянам не следует держать свои деньги в валютах стран, которые вводят санкции, поскольку банки могут потерять свои запасы этой валюты на корсчетах. Таким образом, подчеркнула она, эти валюты небезопасны, и нужно взвешивать санкционные риски — наряду с другими рисками, которые существуют у этих и даже альтернативных валют, где санкционные риски ниже или отсутствуют.

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«К сожалению, в текущей ситуации разговор о безопасности тех или иных валют имеет смысл, потому что введены достаточно существенные санкции. И, конечно, мы видели, что держать свои деньги в валютах стран, эмитенты которых вводят санкции, небезопасно. Банки могут потерять свои запасы этой валюты на корсчетах. У нас сейчас по многим из этих валют есть запрет на ввоз налички в страну и так далее», — передает «Прайм» слова Юдаевой, сказанные в рамках Tinkoff Private Talks.

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Также Ксения Юдаева отметила, что работа регулятора сегодня состоит в том, чтобы сделать надежным российский рубль. "И это в частности та причина, по которой я обычно не даю советов, в какой валюте держать ваши сбережения. То есть я отвечаю за то, чтобы вы могли спокойно держать свои сбережения в рублях", — заявила она.

По данным ЦБ, доля валютных вкладов населения в России снизилась до 10,2% в декабре — с 19,9% в январе. Вместе с тем, из материалов регулятора, следует, что депозиты россиян в иностранных банках по итогам ноября прошлого года достигли рекордных 81,7 миллиарда долларов, подскочив с начала года в 2,7 раза.

Пекарня дороже денег, которых она стоит

Держать сбережения в любых валютах дело рискованное и непредсказуемое, признает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По сути, фиатные деньги, которыми мы сегодня пользуемся, являются бумажными обязательствами, которые могут со временем терять доверие, ценность, или вовсе прекращать своё существование. Самые распространённые риски для валют — риски банка, финансовой системы и внешней политики. И в случае с недружественными валютами на первый план, конечно же, выходят политические решения.

Страны G7 и их союзники решили ограничить возможности РФ пользоваться своими бумажными обязательствами. Не было бы проблемы, если бы это касалось только государственных расчётов, говорит эксперт. Однако запреты эти коснулись банков, а через них — обычных граждан, которые жили своей жизнью и не участвовали в каких-либо политических процессах. Соответственно, ограничения для банков повлекли за собой риски для обычных граждан потерять свои накопления (или получить их в виде родной валюты, но с финансовыми убытками). В этом отношении дружественные валюты обладают лишь временным статусом более надежных. Никогда нельзя гарантировать, что правительство дружественной страны не сменит свою позицию, а дружественный статус — на недружественный.

Поэтому самой дружественной валютой для россиян является обыкновенный российский рубль, уверен Кочетков. Как минимум, рисков потерять доступ к своим сбережениям на порядки меньше. Другое дело, что при всём нашем уважении к рублю мы не можем говорить о его стабильности. Постоянные разговоры о выгодности манипулирования курсом подрывают доверие к национальной валюте и стимулируют мысли о более зрелых плодах и вкусной жизни за далёким холмом. Хотя это далеко не так.

Выход из ситуации стар, как этот мир, полагает аналитик. Вкладываться нужно не в бумажные гарантии, которые могут девальвироваться, а в активы. Пекарня на оживлённой улице — гораздо более высокая ценность, чем пачка банкнот, потому что деньги могут терять свою ценность, а вот потребность в еде сохранится до тех пор, пока человечество не перейдёт в форму цифрового существования. Одним из классических активов сохранения сбережений на протяжении тысяч лет является золото и другие драгоценные металлы. Вспомните: всеми глубоко любимый доллар за сотню лет подешевел относительно жёлтого металла в 95 раз. И даже за последние 15 лет — в 2,5 раза.

Для более активных граждан есть инструменты фондового рынка. Если даже и не верить отдельным компаниям, то всегда можно инвестировать в индекс, который, по сути, отражает реальную стоимость всего активного крупного бизнеса в стране, говорит Кочетков. К примеру, даже на пике своей стоимости в 2008 году индекс МосБиржи был ниже текущего значения в 2023 году — и это без учета дивидендного дохода. Индекс S&P 500 подорожал более чем в 6 раз с минимального значения в период кризиса 2008-2009 годов, и более чем вдвое превосходит своё значение до ипотечного кризиса в США. То есть, реальные бизнес активы также выигрывают у бумажных гарантий ценности.

Поэтому риски пассивного вложения своих средств в гарантии иностранного правительства — это добровольное согласие принять на себя не только риски экономики этого правительства, но и риски мировой политики в целом. Да, ситуация в международной сфере, скорее всего, нормализуется, как это регулярно происходит каждые сто лет. Однако, заключает Андрей Кочетков, стоит очень серьёзно подумать о том, что возвращаться к покупке иностранных денег выгодно будет только тогда, когда их хождение перестанет быть ограниченным.