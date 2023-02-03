Умер Пако Рабан

Французско-испанский модельер баскского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французский новостной канал BFMTV.

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Он скончался 3 февраля у себя дома в Бретани. Подробности о причинах смерти не сообщаются.

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 году в Стране Басков. Его настоящее имя — Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. После гибели отца в ходе Гражданской войны в Испании (1936-1939) семья перебралась во Францию.

Рабан начал экспериментировать с различными материалами еще во время учебы на архитектурном факультете Национальной школы изящных искусств в Париже, и впоследствии такие эксперименты стали отличительной чертой его коллекций. По специальности он никогда не работал. В мир моды вошел с создания украшений для домов Givenchy, Dior и Balenciaga.

Затем он начал конструировать предметы одежды. Его первая модная коллекция, выпущенная в 1966 году, носила название «12 платьев, сделанных из современных материалов». В 1967 году Рабан основал дом моды Paco Rabanne в Париже и открыл свой магазин. Затем занялся созданием духов, и в 1976 году запустил парфюмерную фабрику.

Рабан совершил революцию в индустрии моды, поражал зрителей необычностью создаваемой им одежды, первым стал использовать музыку на показах, первым пригласил принять участие в дефиле темнокожую манекенщицу.

В 1999 году он отошел от бизнеса в высокой моде, но до 2009 года продолжал работать в сфере пре-а-порте, проводил выставки собственных художественных работ, издавал журналы по искусству и написал несколько книг.

Среди его наград — премия «Золотой наперсток» (1990), вручаемая модельеру, создавшему самую оригинальную коллекцию сезона, и испанская Национальная премия в области дизайна одежды (2010).