В десятый пакет европейских санкций войдут ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза подразумевает ограничения в объеме 10 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной итогам саммита ЕС — Украина.

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«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро, — цитирует ТАСС. — Это будет снова масштабный пакет».

По словам главы Еврокомисии, новым пакетом санкций ЕС также закроет пробелы, которые оставались в предыдущих санкционных пакетах. Кроме того, она подтвердила ранее циркулировавшую информацию, что новые ограничения в отношении России будут введены к годовщине начала специальной военной операции — 24 февраля 2023 года.

Саммит Евросоюз — Украина состоялся в Киеве 3 февраля. С европейской стороны в нем приняли участие главы Евросовета и Еврокомиссии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.