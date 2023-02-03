В Госдуме предложили снизить в России плату ЖКУ за вывоз мусора

В России могут снизить расходы ЖКУ за вывоз мусора.

С соответствующей инициативой в Минстрой РФ обратились члены профильного комитета нижней палаты российского парламента. В частности, в письме заместителя главы комитета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в адрес руководител ведомства Ирека Файзуллина предлагается рассчитывать стоимость услуги, исходя из фактически произведенных отходов, а не по нормативу, пишет газета «Известия».

Напомним, сейчас плата за обращение с ТКО рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека. Их устанавливают региональные власти. Обычно они принимают решение использовать для расчетов именно площадь.

Таким обрахом, при оплате по факту, то есть по количеству вывезенных контейнеров, люди могут сэкономить более чем вдвое, а юридические лица и того больше. Так, торговым центрам вывезти несколько контейнеров заметно дешевле, чем по нормативу с учётом внушительной площади ТЦ.

Кроме того, депутаты предлагают владельцам двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, вообще отменить плату за вывоз мусора. Для доказательства того, что помещение пустует, надо будет использовать показания электросчетчиков. Помимо этого, предлагается не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП.

Как ранее писал «Эксперт», генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев рассказал, как сэкономить на плате за вывоз мусора.

«Есть веские основания сократить свои расходы и связаны они с тем временем, когда вы отсутствуете в квартире. Если в вашей квартире никто не живет более пяти дней, то за этот период вы вправе запросить перерасчет», – пояснил он.

Для этого, по словам специалиста, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт отсутствия: билеты на самолёт или поезд, квитанцию на оплату отеля или справку о командировке. Их можно передать в управляющую компанию, в расчетный центр, или непосредственно региональному оператору ТБО – в зависимости от того, как в регионе начисляется плата за ЖКХ.