В Госдуму внесен законопроект о запрете коллекторства

Группа депутатов от партии ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете коллекторской деятельности, сообщает «Прайм» со ссылкой на текст проекта.

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Согласно сопроводительным материалам, инициатива предполагает запретить на территории РФ работу организаций, основным видом деятельности которых является возврат просроченной задолженности. Также она вводит запрет на «привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности».

«Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом», — указано в пояснительной записке к проекту.

В 2022 году задолженность граждан по кредитам перед банками превысила 26 трлн рублей, отмечают авторы законопроекта, ссылаясь на статистику Центробанка. Это на 8,3% больше, чем годом ранее. Рост просроченной задолженности по потребкредитам, считают депутаты, вызван «неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики».

По данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время в РФ официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств.