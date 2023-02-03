В Кремле объяснили, почему спецоперация на Украине пока продолжается

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами объяснил, почему специальная военная операция, начатая Россией в феврале 2022 года, до сих пор продолжается.

По словам представителя Кремля, он не закончится, пока не защищен до конца Донбасс, при этом он подчеркнул, что безопасность Крыма обеспечена надежно, передаёт РИА Новости.

«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается, – отметил пресс-секретарь российского лидера. – Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, – регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно».

Ранее «Эксперт» писал, в декабре 2022 года Песков заявил, что речи о присоединении новых территорий к России по итогам СВО не идёт, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ.

«Но всё равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что ещё в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», – сказал он.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, речь идёт о части Донецкой народной республики, а также о том, «что вошло в состав России и потом было обратно оккупировано украинскими войсками». При этом Песков подтвердил, что целями спецоперации остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса.