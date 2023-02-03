В Москве промышленников научат работать с искусственным интеллектом - Овчинский

Сотрудники столичных предприятий смогут пройти обучение по шести новым направлениям. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году запускается новая программа подготовки инженеров – «Искусственный интеллект в промышленности». Технологии в этом направлении не стоят на месте, и, чтобы передать столичным инженерам самые актуальные знания и практики, в проект был приглашен новый партнер – Сколковский институт науки и технологий. Он разработал шесть программ, включая моделирование последовательных данных и машинное обучение», – сообщил глава департамента и добавил, что к проекту МШТ уже присоединились 70 партнеров.

По направлению «Машинное обучение» смогут пройти обучение специализирующиеся на автоматизации и цифровизации производственных процессов сотрудники. На курсах они научатся анализировать машинные данные, подбирать оптимальные метрики и диапазоны для решения производственных задач.

Часть курсов будет доступна как новичкам в профессии, так и опытным специалистам. В частности, речь идет о моделировании последовательных данных и событий на языке программирования Python. Обучающихся научат работать с базовыми алгоритмами машинного обучения, прогнозировать с помощью обобщенных байесовских моделей, анализировать временные ряды, строить модели нейронных сетей для прогноза и многое другое

Отечественные решения для проектов устойчивого развития будут изучать на двух программах курса. В ходе обучения промышленники узнают как усовершенствовать компетенции для разработки ESG-концепций с использованием технологий больших данных.

Внедрение технологий искусственного интеллекта важная задача в промышленности, считает руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Сколтеха Евгений Бурнаев.

«Актуальной задачей становится вопрос знакомства действующих менеджеров компаний с ключевыми техническими вопросами при использовании ИИ в бизнес-проектах. Обучение на курсах позволит слушателям сформировать новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности в области искусственного интеллекта», – добавил Бурнаев.

После аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации. Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте МШТ и Инвестпортале Москвы. Компаниям будут предоставят субсидию от правительства города, которая покроет до 95% потраченных средств.