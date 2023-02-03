В ООН спрогнозировали сокращение посевов пшеницы в России и на Украине

Мировой объем производства зерновых в 2022 году ожидается на уровне 2,765 млрд тонн, что на 0,3% (на 8,3 млн тонн) выше декабрьского прогноза, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Основной прирост обеспечила пшеница: ее производство по итогам года может составить рекордные 794 млн тонн, в основном благодаря высокому урожаю в Австралии и России. Организация также опубликовала прогноз на 2023 год, в котором указывает, что посевы пшеницы в России могут немного сократиться, а на Украине площадь сева озимых уже уменьшилась на 40%.

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«По прогнозам, в 2023 году в США площадь посевов озимой пшеницы увеличится на 11% по сравнению с показателями прошлого года и достигнет максимальных значений за последние восемь лет. В Канаде, где основная посевная кампания проходит весной, общая площадь под пшеницей, как ожидается, вырастет на 2%, что также обусловлено привлекательными ценами на эту культуру. В Российской Федерации наличие достаточных внутренних запасов и низкие внутренние цены могут привести к небольшому сокращению посевов пшеницы. На Украине серьезные финансовые трудности, ущерб инфраструктуре и затрудненный доступ к полям в некоторых частях страны привели к тому, что в 2023 году посевные площади под озимой пшеницей сократились примерно на 40% по сравнению с показателями предыдущего года», — говорится в прогнозе ФАО.

В Великобритании и Северной Ирландии площади посевов озимой пшеницы увеличатся на 1%, ЕС еще не обнародовал свои данные, однако, принимая во внимание благоприятные погодные условия и высокие цены, ожидается, что они будут выше средних показателей за предыдущие три года. В Индии и Пакистане, по прогнозам ФАО, посевные площади под эту культуру тоже будут увеличены.

«В Северном полушарии посевная кампания озимой пшеницы была в целом успешно завершена, и предварительные данные указывают на расширение посевных площадей в ряде основных стран-производителей, что обусловлено, главным образом, ростом цен на данную культуру. Несмотря на произошедшее в последние месяцы снижение цен на удобрения, они по-прежнему сохраняются на высоком уровне, что может привести к снижению норм внесения и неблагоприятно отразиться на урожайности», — отметили в организации.

