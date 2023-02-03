В России зафиксирован второй случай инфицирования вариантом COVID-19 «кракен»

У жителя республики Тыва выявлен вариант коронавирусной инфекции «Кракен», это второй случай заражения этим штаммом в РФ.

«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 "Кракен», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что заболевший переносит инфекцию в легкой форме, при этом активное распространение вируса «представляется маловероятным», несмотря на то что он обладает характеристиками, позволяющими более эффективно уклоняться от иммунной защиты.

Специалисты продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса, подчеркнули в Роспотребнадзоре.