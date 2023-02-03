В США вынесли первое постановление об изъятии средств находящегося под санкциями россиянина

Суд Нью-Йорка разрешил Минюсту США изъять около $5,4 млн со счета российского бизнесмена Константина Малофеева.

Как отмечает Reuters, это первое подобное постановление после того, как американские власти начали блокировать счета российских предпринимателей в рамках санкций из-за спецоперации на Украине.

По утверждению Минюста США, Малофеев нарушал введенные в отношении него рестрикции и продолжал обеспечивать работу европейских СМИ, «которые имеют прокремлевскую направленность».

Константин Малофеев — основатель и председатель совета директоров группы компаний «Царьград» — подпал под американские санкции в 2014 году; в апреле 2022-го рестрикции против бизнесмена были расширены. В частности, в «черный список» внесли Транскапиталбанк, а также сеть «из более чем 40 лиц и организаций», действиями которых, по сведениям Вашингтона, управляет предприниматель.