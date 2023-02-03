Владимир Овчинский: в ОЭЗ Москвы локализуют производство систем для бесперебойного питания

Новые трехфазные системы бесперебойного питания начнут производить на площадке столичной особой экономической «Печатники». Продукция призвана защитить оборудование от повреждений из-за отключения электроэнергии и скачков напряжения. Локализацией займется российская компания «Систэм Электрик». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Компания работает на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов. В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания», – пояснил Овчинский.

Новые источники бесперебойного питания (ИБП) легко настраивать и обслуживать, отмечают специалисты. Такие приборы оптимальны для коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.

«Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию», – сказал первый замгендиректора «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.

Компания «Систэм Электрик» - единственный авторизованный партнер, который может обслуживать предприятия Schneider Electric в России и Беларуси. Новые системы бесперебойного питания помогут защитить 300 тысяч единиц оборудования. На площадке «Систэм Электрик» в ОЭЗ трудятся около 250 сотрудников компании, треть из них составляют инженеры. Они реализуют крупные проекты по управлению электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.

«Импортозамещающая продукция инновационных производителей высоко востребована на рынке. Промышленная кооперация необходима современным предприятиям, чтобы эффективно решать сложные задачи, обмениваться опытом и находить подходящего делового партнера», – подчеркнул гендиректор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

По его словам, в столичной ОЭЗ Москвы уже сложилось несколько высокотехнологичных кластеров предприятий, которые объединившись могут увеличивать производительность и наращивать инвестиции, что способствует более активному продвижению продукции.