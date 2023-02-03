Владимир Ефимов: московский производитель роботов получил льготный заем от города на развитие экспорта

Московский производитель роботизированных комплексов, компания «Интеллектуальные Робот Системы» получила льготный заем от правительства города в 100 млн рублей под 5,5% годовых. Эти средства она направит на развитие экспортных поставок, сообщил 3 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятие проектирует, внедряет и производит роботизированное оборудование для сварки, лазерной обработки, резки, напыления и других операций в промышленности. На данный момент его продукция продается в России и в странах СНГ.

«Столичный производитель роботизированных комплексов получил от города заем в 100 млн рублей на развитие экспорта по льготной ставке 5,5% годовых. Средства предоставлены предприятию на 5 лет», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, с помощью такой господдержки компания намерена нарастить объем экспорта по действующим контрактам в 28 раз: с 7,1 млн до 200 млн рублей.

Кредит выдал Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках программы «Экспорт». На полученные средства предприятие закупит сырье, материалы и комплектующие, чтобы выпустить продукцию для поставки за рубеж. Всего фонд на данный момент предлагает промышленникам около 10 видов займов: в том числе, на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования или программного обеспечения, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Полученные от города средства будут способствовать развитию производства и потенциала компании. Благодаря займу предприятие сможет увеличить выпуск оборудования, которое будет направлено на экспорт, а также создать новые рабочие места», — прокомментировал директор компании «Интеллектуальные Робот Системы» Антон Бычковский.