Выборы-23: «Циничная откровенность» вместо «новой искренности»

Передернуть голоса избирателей стало технически невозможно. Все кандидаты могут полагаться только на одно: как они и их доверенные лица проведут свою избирательную кампанию. Такое мнение высказали специалисты в рамках круглого стола «Выборы-2023: на старте компании» в Общественной палате, прошедшем в среду, 1 фефраля. Обсуждение было проведено по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

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В единый день голосования, который состоится в сентябре 2023 года, пройдут выборы 21 губернатора, и выборы в законодательные собрания 16 субъектов Российской Федерации, кроме того будут избраны около 6 тысяч законодателей муниципальных образований. Эти выборы станут тестом для участковых избирательных комиссий на готовность к проведению голосования на президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года.

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Участковые избирательные комиссии перестали быть «любительскими», они теперь формируются на постоянной основе со сроком полномочий в 5 лет, что фактически было осуществлено Центризбиркомом в 2017 году, а в законодательную базу это вошло после принятия поправок в ФЗ 67 «О гарантиях избирательных прав» в 2022 году. Таким образом, всякая возможность манипуляций на выборах со ссылкой на «непрофессиональную деятельность комиссии» стала исключена. Кто попробует мухлевать — как минимум, будет исключен из комиссии.

Предваряя обсуждение, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев отметил, что грядущие выборы — одни из самых насыщенных по количеству выбираемых. «Нам также предстоит наблюдение за компаниями в новых регионах, со всеми особенностями», — сказал модератор круглого стола.

Поменялась эпоха

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил особый статус компании, проходящей в «новой реальности», а также ее значение для оценки электоральных настроений. Он сказал, что по итогам выборов 2023 года станет более понятно, какие слова доходят до сердец избирателей, а какие вызывают недоверие.

По мнению политолога Евгения Минченко, в текущем году может сильно измениться подход кандидатов к своим предвыборным программам предпочтения избирателей со смысловой точки зрения.

«Поменялись избиратели, поменялась эпоха. Избиратель делает выбор более осознанно», — заявил эксперт. Голосующий больше не готов путаться в заумных фразах, он хочет получить объяснение в простых и понятных выражениях: что кандидат планирует сделать для улучшения уровня жизни. «Это делает их [избирателей] выбор, с одной стороны, более осознанным, но с другой, требует новую тональность - назовем ее "циничной откровенностью", на смену "новой искренности"», — сказал Минченко.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил: «Есть ряд самых волнующих тем и основных запросов населения: поддержка материального благополучия, обеспечение эффективной работы административного управления. Власть близкая, на расстоянии вытянутой руки, живущая с тобой в одном доме, в тех же условиях, не говорящая о своей элитной особенности — это потребность избирателя».

Вызов для наблюдателей

Исполнительный директор ассоциации «НОМ», зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Алена Булгакова рассказала, что масштабная электоральная компания — это всегда вызов, в том числе, и для системы наблюдения. Существует риск провокаций и фальсификаций. По словам Булгаковой, институт наблюдения в России сегодня максимально прозрачен и прочен, как и система дистанционного электронного голосования, аккуратно внедренная в российскую практику. «Сегодня мы видим целую систему, подготовленное сообщество, которые встречают новые вызовы», — сказала Булгакова.

Как известно, на каждом избирательном участке могут присутствовать четверо наблюдателей от каждого кандидата, плюс независимые наблюдатели. Численность независимых наблюдателей может контролировать участковая комиссия, исходя из той нормы, что на участке должно быть просторно, и не следует создавать толпу зевак.

«Система выборов в 2022 году показала прозрачность и надежность избирательных процедур», — заявила Булгакова.