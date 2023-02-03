Заммэра Ефимов: участок более 3 га бывшей промзоны в Котловке реорганизуют по программе КРТ

Участок бывшей промышленной зоны «Черемушки» площадью более 3 га реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил 3 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Жилье, построенное на этой территории, расположенной в районе Котловка на юго-западе Москвы, передадут под заселение по программе реновации.

«В ходе комплексного развития на территории бывшей промзоны “Черемушки” общей площадью более трех га построят современный квартал с жилыми домами и социальными объектами. В результате в районе Котловка появится 270 новых рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, вложения в редевелопмент составят около 10 млрд рублей, а эффект для бюджета — более чем 90 млн. рублей в год.

По оценкам мэрии столицы, сейчас территорию используют неэффективно: на ней расположены складские помещения и гаражи. Инвестор сможет возвести на ней 95,5 тыс. кв. м. современного жилья, которое полностью передадут под заселение по программе реновации, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме того, на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской планируется возвести около трех тыс. кв. м. общественно-деловых и социальных объектов, включая детский сад для 150 воспитанников. Территорию также благоустроят: там появятся пешеходная зона и парковка для транспорта, добавил он.

Напомним, программа КРТ призвана вовлечь в хозяйственный оборот заброшенные земли города. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор с инвестором заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с девелоперами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.