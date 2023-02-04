3 типа заголовков, которые вовлекают аудиторию

Узнайте, как составить цепляющие названия для статей, постов, видео. Без дешевого хайпа и давления на аудиторию. Используйте рабочие формулы заголовков.

Можно использовать специальные формулы, о которых рассказала мастер продающего контента, маркетолог Маргарита Былинина. Они успешно работают в разных нишах.

«Вся правда об Х»

С помощью этой формулы легко составить цепляющий заголовок для статьи или поста о спорных вопросах или теориях в вашей нише. Можно рассказать о том, что еще неизвестно аудитории. Транслируйте свое экспертное мнение, подкрепляйте его фактами.

Но помните, что основной материал должен быть интересным и качественным. Не берите за основу всем известные факты, выдавая их за нечто небывалое. Ваши подписчики почувствуют себя обманутыми и обиженными, ведь продающий заголовок без захватывающего текста похож на торт из пластика. Красиво и дорого, но есть нельзя.

Примеры названий по формуле для разных ниш:

«Вся правда о БАДах, которую от вас скрывают»

«Вся правда о страхе продаж»

«Все, что нужно знать о белковых диетах»

«Неудобная правда о религии»

«Правда и вымысел об иммунотерапии»

«Как сделать Х, если Y»

Формула используется для постов, статей, видео, в которых предлагается решение какой-либо задачи. Такой формат подойдет любому эксперту и поможет представить себя аудитории в выгодном свете.

Выберите проблему, которая волнует ваших подписчиков, читателей, клиентов. Подумайте, какое нестандартное решение можно им предложить. Не нужно переписывать шаблонный текст из интернета. Выход из затруднительного положения должен быть действительно креативным, профессиональным, не требующим чрезмерных усилий или затрат. Тогда цепляющий заголовок будет полностью соответствовать интересному содержанию.

Итак, чтобы написать привлекающий внимание пост, обозначьте в заголовке задачу целевой аудитории, а в тексте покажите решение.

Примеры реализации формулы для разных ниш:

«Как выглядеть стильно, если у вас ограниченный бюджет»

«Как продвигать аккаунт, когда таргет не работает»

«Как делать накопления, если зарплата 30 тысяч в месяц и есть семья»

«Как вылечить боль в спине, если мази не помогают»

«Как похудеть, если не можешь без сладкого»

«Как найти мужчину мечты, если тебе уже за 40»

«Как создать интересный текст, если последний раз писал сочинение в школе»

«Как чувствовать себя счастливым, если в жизни все плохо»

«Сделайте Х без ...»

Все любят легкие и простые решения проблем. Используйте эту особенность людей, чтобы создать цепляющий заголовок. Покажите, что с вашими экспертными знаниями, продуктом, товаром или услугой что-то важное для целевой аудитории можно сделать проще и быстрее, без дополнительных усилий или затрат.

Но это должно быть действительно рабочее решение. Если оно требует от читателя вложений, специальных умений или дополнительных покупок, подписчики почувствуют себя обманутыми. Вы не оправдаете их ожиданий, поскольку выход из положения будет слишком затруднительным. Предлагайте только те решения, в результате, простоте и эффективности которых уверены на 100%.

Примеры заголовков по формуле для разных ниш:

«Сделайте прибыль Х2 без бега по кругу и выгорания»

«Похудеть без диет и подсчета калорий можно!»

«Начни инвестировать без миллионов в кошельке»

«Собери капсульный гардероб без вложений»

«Научись вести переговоры, чтобы заключать сделки в первые 10 минут»

Главное правило создания заголовков

Большинство авторов стремятся придумать название для поста или статьи до того, как приступить к написанию текста. Это самая грубая ошибка. В ходе написания у вас могут возникнуть новые идеи, которые в корне изменят ход мысли. Тогда конечный результат не будет соответствовать посылу, обозначенному в названии.

Писать заголовок нужно только после того, как пост будет готов. Выделите основную мысль и сформулируйте ее с помощью одной из предложенных формул. А теперь прочтите текст вместе с названием и задайте себе вопросы:

Насколько тема интересна вашей аудитории?

Сможет ли название привлечь внимание читателей?

Полностью ли раскрыта тема поста?

Насколько заголовок и основной текст гармонируют друг с другом?

Если вас все устраивает, смело выкладывайте пост и ждите реакции публики. Все сделали правильно? Тогда продажи не заставят себя ждать.