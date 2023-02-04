Акция недели: металлурги дорожают вместе со сталью

Эту неделю Индекс МосБиржи завершил ростом на 2,69%, в плюсе остались 33 из 40 входящих в него бумаг. Но и на таком фоне крупные металлурги выделялись. Бумаги «Северстали» и ММК стали лидерами в составе индекса, прибавив за неделю 13,49% и 11,1% соответственно. Акции НЛМК выросли на 5,84%.

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