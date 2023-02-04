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Акция недели: металлурги дорожают вместе со сталью

Глеб Баранов
4 февраля 2023, 23:33

Лидерами роста в составе индекса МосБиржи по итогам недели оказались акции «Северстали» и ММК. Дорожающая сталь повышает доходы металлургов и, соответственно, шансы на возобновление выплаты ими дивидендов.

Vyacheslav Bukharov/Wikimedia Commons