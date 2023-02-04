Белорусская компания начнет продавать аналоги товаров IKEA в Москве

Белорусская компания Swed House откроет в марте в московском торговом центре «Щелковский» магазин с аналогами товаров IKEA. Площадь первого российского магазина этой компании составит 330 кв. метров, в нем будут представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары, произведенные в Китае и России. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на представителя компании в РФ Мамедали Касымова.

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«В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству», — сказал Касымов.

По его словам, компания также ведет переговоры с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС о поставках мебели.

Шведская IKEA с 2000 года открыла в 13 регионах России 26 магазинов. В марте 2022 года компания объявила о приостановке всех продаж в РФ, а в июне сообщила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращение персонала и продаст местные фабрики.

