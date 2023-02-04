Британские акции: рекорд не от хорошей жизни

Вчера FTSE 100 закрыл день ростом на 1,04%, обновив в течение дня 52-недельный максимум, зафиксированный в итоге на отметке 7,906,58 пунктов. Для многих рынков это означало бы возвращение на уровни времен пандемийного «пузыря», но для британского индекса «голубых фишек» это погружение в куда более глубокое прошлое. Он наконец-то обновил свой исторический максимум 2018 года.

Непосредственным поводом для роста акций в Великобритании вновь, как это бывало уже не раз, стало падение фунта стерлингов – на этот раз с 1,2265 доллара до 1,2055 доллара. Причиной этого, в свою очередь, стала шокирующе сильная статистика с американского рынка труда.

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Количество новых рабочих мест в США достигло 517 тысяч, хотя аналитики ждали снижения с 260 тысяч до 185 тысяч. Безработица сократилась с 3,5% до 3,4%, выйдя на минимум с мая 1969 года. Между тем консенсус прогнозировал ее рост до 3,6%.

Такие данные не просто развязывают руки ФРС в деле ужесточения денежно-кредитной политики, но даже где-то подталкивают ее под локоть. И трейдеры сразу же переоценили шансы на подъем ставки ФРС выше 5%. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок теперь оценивает в 61% (против 30% днем ранее) вероятность того, что в мае ее поднимут в диапазон 5-5,25%.

В США это привело к распродаже казначейских облигаций и акций. Вело это, естественно, и к укреплению доллара к прочим валютам. Но на рынках еще вчера, когда ставка в Великобритании достигла 3,5%, распространились слухи, что скоро ее подъем остановят. На фоне инфляции в 10,5% и роста ставок в других странах это был аргумент для продажи фунта. Что любопытно, опровержение такой трактовки заявления Банка Англии его главой Эндрю Бейли рынки не переубедило.

В Великобритании на падение национальной валюты акции реагируют ростом. Серьезнейшая девальвация фунта в прошлом году очень поддержала их – это был первый случай за десятилетие, когда FTSE 100 выступил лучше общемирового индекса от MSCI.

По итогам прошлого года он даже смог номинально выйти в небольшой плюс – в долларах или с учетом инфляции такого не вышло бы. В 2021-м курс фунта превышал 1,42 доллара, а осенью 2022 года достигал 1,0349 доллара.

Были и другие причины подъема. Перекос FTSE 100 в сторону сырьевых и банковских акций вел к тому, что такие проблемы, как высокие ставки и инфляция, мешавшие рынкам США и Европы, могли помогать британскому индексу. Крупные британские компании при этом показывали высокую дивидендную доходность, а развернувшееся в конце прошлого — начале этого года «медвежье ралли» только подстегнуло рост акций в Королевстве.

Но главной причиной того, что FTSE 100 не особенно падал на фоне сдувавшегося на том же американском рынке «пузыря», было то, что до этого он в общем-то и не рос. Конечно, он тоже реагировал на накачку рынков деньгами в первые годы пандемии, но довольно вяло. Рекорд FTSE 100, поставленный в 2018 году, держался и держался, пока в США индексы месяц за месяцем и год за годом переписывали исторические максимумы.

Просто для британских акций тяжелые времена начались не в прошлом году, а гораздо раньше — вскоре после голосования по Brexit. Финансовые компании и банки начали выводить бизнес с острова. Перспективы экономики страны выглядели в свете расставания с ЕС неблестяще, а волатильность фунта повышала риски.

Некоторые инвесторы просто игнорировали британский рынок. Причиной были не только политика с экономикой, но и отсутствие популярных акций, подобных бумагам американских технологических компаний. Но теснили британцев и конкуренты из ЕС. И в прошлом году Великобритания потеряла титул крупнейшего фондового рынка Европы. Рыночная капитализация акций во Франции в ноябре оказалась выше.

Новый исторический максимум FTSE 100 в таком контексте выглядит более чем скромным достижением. По расчетам Bloomberg, даже сейчас в долларовом выражении этот индекс остается на уровне июня 2016 года, когда прошел референдум по Brexit. В то же время S&P 500, при всем прошлогоднем падении, с тех пор вырос почти на 100%, а Euro Stoxx 50 — более чем на 30%.