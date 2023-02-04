Чем отличаются умные колонки с Алисой, Марусей и Алексой

Умные колонки с Алисой, Марусей и Алексой имеют много общего, но есть функции, отличающие их друг от друга, помимо оформления корпуса. В этом вопросе нужно разобраться еще до похода в магазин. Рассмотрим некоторые технические характеристики конкретных моделей колонок, а также приведём плюсы и минусы.
Помощница Алиса
Результат работы компании «Яндекс» перенес несколько существенных изменений со времен выпуска первых Станций, что пошло на пользу продукту. Отличить эту умную колонку можно по внешнему виду: образцы «Лайт» и «Мини» имеют форму цилиндра. Варианты исполнения «Макс», а также «Станция» выглядят как своеобразный параллелепипед. Размеры будут заметно больше. Правда, не только Яндекс делает такие колонки, но и LG, JBL и некоторые другие.
Делай выбор самой лучшей модели с Алисой, рассчитывайте на такой перечень преимуществ:
- Приятный голос робота, максимально приближенный к человеческому общению.
- Возможность работы с техникой большинства брендов.
- Команды распознаются хорошо, управление достаточно простое.
- Громкость регулируется голосом и вручную.
- Внедрен разъем HDMI.
- Поддерживаются все популярные ресурсы «Яндекса».
Без минусов не обошлось. Слабые стороны умной колонки с Алисой:
- Устройство не будет работать с продуктами Google и Apple, у этих компаний есть собственные помощники.
- Стоимость ассистентов от Яндекса зачастую выше, чем у аналогов от других производителей.
Такие гаджеты пользуется популярностью и продаются очень активно. Но все плюсы и минусы стоит учесть при сравнении с другими типами умных колонок.
Особенности ассистента Маруся
На первый план выходит более мягкое очертание формы изделия, это могут быть вытянутые капсулы или приплюснутые таблетки. Цветовое оформление, в отличие от помощника с Алисой, не такое разнообразное, но вот стоимость продукции приятно удивит.
Разбираясь со звуком, многие обращают внимание на голос Маруси. Слова могут показаться невыразительными, с отчетливыми нотками роботизированного устройства, что отталкивает некоторых покупателей. У Алисы такого не наблюдается.
Среди плюсов ассистента от компании VK Group, которая раньше носила название Mail.ru Group, стоит выделить низкую цену. В остальном в плане технических характеристик устройство мало чем отличается от помощницы Яндекс. Но вот минусы стоит привести отдельно:
- В комплектацию не входит довольно полезный разъем HDMI.
- Интеграция доступна с ограниченным перечнем ресурсов.
- Команды будут распознаваться хорошо только при условии правильной и выразительной формулировки.
Некоторые слабые стороны можно списать, конечно, но объективно помощница Маруся выглядит слабее, чем Алиса.
Умная колонка с Алексой
Разработка компании Amazon Echo подойдёт не каждому, поскольку здесь нет распознавания русского языка. Устройство способно понимать команды на английском, немецком или японском, если даже слова будут произноситься с жутким акцентом.
! К слову, рекомендуем ознакомиться со статьёй «какая колонка JBL самая лучшая по звуку». Единицы из них поддерживают голосовых помощников, зато в плане качества звучания у них конкурентов нет.
Визуальное оформление колонок с Алексой более строгое. Оттенки зачастую серые или черные. Но есть одна удобная фича: корпус часто съёмный, форму можно время от времени менять, приобретя дополнительные варианты исполнения по цене от 30 долларов.
Среди сильных сторон умной колонки с Алексой можно выделить:
- Ассистент способен распознавать голос человека на внушительном расстоянии от динамиков, даже если пользователь говорит с акцентом или набитым едой ртом.
- Строгий дизайн идеально вписывается в стандартный интерьер домов или офисов.
- Устройство отлично работает в тандеме с системой «умный дом».
- Для запуска функций достаточно произнести слово Alexa, никаких кнопок нажимать не приходится.
Без ложки дегтя не обошлось:
- Помощник не поддерживает русский язык, что делает его менее популярным в РФ, чем продукция от Яндекс или VK Group. Владелец ассистента должен владеть английским, немецким или японским.
- В комплектацию не входит АКБ, работа возможна только от сети.
- Воспроизведение звука немного хуже, чем у похожей техники из этой ценовой категории.
Пока умная колонка с Алексой не пользуется огромной популярностью у русскоязычного населения. По функционалу устройство хорошее, для развлечения или отдыха оно подходит идеально, а вот при желании задействовать ассистента по максимуму нужно обладать знаниями иностранных языков.
Заключение
Каждый из помощников легко распознать по внешнему строению корпуса. У Алисы, Маруси и Алексы много общего, но и отличительные особенности тоже есть. Первые два продукта универсальные, разница зачастую заметна в чистоте произношения слов и конечной стоимости. А вот с ассистентом Алексой дело обстоит иначе — дизайн колонки имеет сходства со стандартным визуальным оформлением устройств этого сегмента, но понимает она только иностранные языки.
Статью подготовил один из авторов ресурса рейтингов и сравнений техники https://toptechnika.ru