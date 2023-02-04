Чем отличаются умные колонки с Алисой, Марусей и Алексой

Умные колонки с Алисой, Марусей и Алексой имеют много общего, но есть функции, отличающие их друг от друга, помимо оформления корпуса. В этом вопросе нужно разобраться еще до похода в магазин. Рассмотрим некоторые технические характеристики конкретных моделей колонок, а также приведём плюсы и минусы.

Помощница Алиса

Результат работы компании «Яндекс» перенес несколько существенных изменений со времен выпуска первых Станций, что пошло на пользу продукту. Отличить эту умную колонку можно по внешнему виду: образцы «Лайт» и «Мини» имеют форму цилиндра. Варианты исполнения «Макс», а также «Станция» выглядят как своеобразный параллелепипед. Размеры будут заметно больше. Правда, не только Яндекс делает такие колонки, но и LG, JBL и некоторые другие.

Делай выбор самой лучшей модели с Алисой, рассчитывайте на такой перечень преимуществ:

Приятный голос робота, максимально приближенный к человеческому общению. Возможность работы с техникой большинства брендов. Команды распознаются хорошо, управление достаточно простое. Громкость регулируется голосом и вручную. Внедрен разъем HDMI. Поддерживаются все популярные ресурсы «Яндекса».

Без минусов не обошлось. Слабые стороны умной колонки с Алисой:

Устройство не будет работать с продуктами Google и Apple, у этих компаний есть собственные помощники. Стоимость ассистентов от Яндекса зачастую выше, чем у аналогов от других производителей.

Такие гаджеты пользуется популярностью и продаются очень активно. Но все плюсы и минусы стоит учесть при сравнении с другими типами умных колонок.

Особенности ассистента Маруся

На первый план выходит более мягкое очертание формы изделия, это могут быть вытянутые капсулы или приплюснутые таблетки. Цветовое оформление, в отличие от помощника с Алисой, не такое разнообразное, но вот стоимость продукции приятно удивит.

Разбираясь со звуком, многие обращают внимание на голос Маруси. Слова могут показаться невыразительными, с отчетливыми нотками роботизированного устройства, что отталкивает некоторых покупателей. У Алисы такого не наблюдается.

Среди плюсов ассистента от компании VK Group, которая раньше носила название Mail.ru Group, стоит выделить низкую цену. В остальном в плане технических характеристик устройство мало чем отличается от помощницы Яндекс. Но вот минусы стоит привести отдельно:

В комплектацию не входит довольно полезный разъем HDMI. Интеграция доступна с ограниченным перечнем ресурсов. Команды будут распознаваться хорошо только при условии правильной и выразительной формулировки.

Некоторые слабые стороны можно списать, конечно, но объективно помощница Маруся выглядит слабее, чем Алиса.

Умная колонка с Алексой

Разработка компании Amazon Echo подойдёт не каждому, поскольку здесь нет распознавания русского языка. Устройство способно понимать команды на английском, немецком или японском, если даже слова будут произноситься с жутким акцентом.

! К слову, рекомендуем ознакомиться со статьёй «какая колонка JBL самая лучшая по звуку». Единицы из них поддерживают голосовых помощников, зато в плане качества звучания у них конкурентов нет.

Визуальное оформление колонок с Алексой более строгое. Оттенки зачастую серые или черные. Но есть одна удобная фича: корпус часто съёмный, форму можно время от времени менять, приобретя дополнительные варианты исполнения по цене от 30 долларов.

Среди сильных сторон умной колонки с Алексой можно выделить:

Ассистент способен распознавать голос человека на внушительном расстоянии от динамиков, даже если пользователь говорит с акцентом или набитым едой ртом. Строгий дизайн идеально вписывается в стандартный интерьер домов или офисов. Устройство отлично работает в тандеме с системой «умный дом». Для запуска функций достаточно произнести слово Alexa, никаких кнопок нажимать не приходится.

Без ложки дегтя не обошлось:

Помощник не поддерживает русский язык, что делает его менее популярным в РФ, чем продукция от Яндекс или VK Group. Владелец ассистента должен владеть английским, немецким или японским. В комплектацию не входит АКБ, работа возможна только от сети. Воспроизведение звука немного хуже, чем у похожей техники из этой ценовой категории.

Пока умная колонка с Алексой не пользуется огромной популярностью у русскоязычного населения. По функционалу устройство хорошее, для развлечения или отдыха оно подходит идеально, а вот при желании задействовать ассистента по максимуму нужно обладать знаниями иностранных языков.

Заключение

Каждый из помощников легко распознать по внешнему строению корпуса. У Алисы, Маруси и Алексы много общего, но и отличительные особенности тоже есть. Первые два продукта универсальные, разница зачастую заметна в чистоте произношения слов и конечной стоимости. А вот с ассистентом Алексой дело обстоит иначе — дизайн колонки имеет сходства со стандартным визуальным оформлением устройств этого сегмента, но понимает она только иностранные языки.

Статью подготовил один из авторов ресурса рейтингов и сравнений техники https://toptechnika.ru