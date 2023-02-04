Чукотская пенсионерка отправилась в зону СВО вслед за сыном

Вслед за старшим сыном в зону спецоперации отправилась 64-летняя жительница чукотского села Энурмино Анастасия Курилова. Пенсионерка взяла с собой ярангу (национальное жилище из меховых шкур) и уже приступила к работе в военном госпитале ЛНР, сообщает ИА «Чукотка».

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«Просто я хочу молча поехать, молча работать. Без всяких высоких слов, делать свое дело и все. Я же в яранге жила, готова к бытовым трудностям. Я кочующая женщина, сегодня здесь, завтра там. У меня вот жилище – яранга из меховых шкур. Поставлю, полог повешу и все», — рассказала Курилова представителям ОНФ, которые помогали ей с отправкой в Луганск.

Она также сообщила, что сейчас в зоне СВО находятся многие представители Чукотки: китобои, оленеводы, охотники на пушного зверя. Там же полгода служит и ее старший сын. Сама пенсионерка представляет малую народность юкагиров, которая, согласно переписи населения, насчитывает 1802 человека. Большую часть жизни она занималась исследованием родной культуры и языка, последние годы работала воспитателем в Центре образования села Энурмино.

Директор этого центра Марина Данилова рассказала, что пенсионерка аргументировала свое решение тем, что в спецоперации участвуют жители Чукотки и Якутии. Получив ранения, они часто в бреду говорят на родном языке, и она хотела бы поддержать их и восстановить связь с медиками.

Как уточнили в ОНФ, Курилова уже приступила к работе в луганском военном госпитале.

Ранее пресс-служба мэрии Хабаровска сообщила об отправке добровольцем в зону СВО 71-летней хабаровчанки Натальи Богдановны. Она тоже прибыла в Луганск, чтобы ухаживать за ранеными бойцами, после того как ее сын и внук ушли туда добровольцами.

