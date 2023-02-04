Фонд поставил рекорд

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2022 году профинансировал 256 проектов промышленных предприятий 140 млрд рублей. По словам вице-премьера – министр промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, возглавляющего наблюдательный совет ФРП, этот показатель стал рекордными за все время работы фонда.

Стоит отметить, что за 8 лет общая сумма льготных займов, выданных ФРП отечественным предприятиям, составила более 370 млрд рублей. Таким образом, можно констатировать, что в прошлом году фонд, действительно, совершил беспрецедентно много инвестиций. Причиной столь высокой активности данного института развития стали антироссийские санкции Запада, поставившие перед отечественной промышленностью ребром вопросы импортозамещения и форсированного технологического перевооружения.

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Не прибыли ради

В минувшем же году приоритетным курсом работы ФРП, ведомого директором Романом Петруцей, стала поддержка транспортного машиностроения и производства компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Как сообщили «Эксперту» в самом фонде, по стартовавшей в 2022 году программе «Автокомпоненты» выдано 14 займов на общую сумму 45,2 млрд рублей. Заемщиками выступают крупные отечественные автопроизводители, такие как «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «Автомобильный завод «УРАЛ», «Автодизель» и другие. Кроме того, большое количество участников привлекли программы «Проект развития», а также «Приоритетные проекты». Благодаря последней предприятия могут локализовать или создать серийное производство конкурентоспособной высокотехнологичной критически важной промышленной продукции.

В ФРП отметили, что фонд финансирует и проекты из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2022 году активнее всего финансовыми инструментами фонда пользовались машиностроители — 64 проекта на общую сумму 69 млрд рублей. Второе место заняли предприятия химической отрасли — 44 проекта на 15,1 млрд рублей, а третье досталось компаниям из медбиофармы — 31 проект на 12,8 млрд рублей. Всего льготное финансирование получили предприятия из 51 региона России.

При этом Наблюдательным советом ФРП было принято решение об увеличении доли федерального ФРП с 70% до 90% при финансировании промышленных проектов в рамках совместных федерально-региональных программ с региональными фондами развития промышленности Северного Кавказа и новых регионов России.

Отечественные эксперты отмечают, что программы фонда во многом помогли развить компетенции, которых ранее не было в России, а также решить вопрос с «узкими местами». Автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян, подчеркнул, что во втором случае можно говорить об импортозамещении, которое как политика на уровне проектов проводилась до 2022 года, а сегодня просто стало наглядней.

«Например, проекты по выпуску комплектующих для производства сельхозтехники — это задача, которая возникла не вчера, но уже в 2022 году появились понятные позитивные результаты, расширение выпуска. И для Северного Кавказа, и для новых регионов фонд — один из немногих источников развития промпроектов. Причем в этих регионах по понятным причинам низкие доходы бюджета, нет требуемых объемов средств для софинансирования средних крупных проектов. Отсюда и решение поднять планку “федеральных” денег», — рассказал он.

При этом Петр Кирьян подчеркнул, что ФРП — это инвестфонд, оценивать работу которого нельзя через отталкиваясь от стоимости промактивов с его финансированием или через «выход» (продажу доли в новом бизнесе). «Главное в работе ФРП — это запуск новых и расширение уже работающих промплощадок, а также устранение узких мест в части выпуска комплектующих или запуска технологических процессов для снижения зависимости от импорта», — подчеркнул эксперт.

Недоработки все же есть

Старший партнер, директор по стратегическому развитию группы «Деловой Профиль» Армен Даниелян также отметил достойные результаты Фонда. Он обратил внимание, что общий объем финансирования ФРП в 2022 году вырос почти втрое по сравнению с предыдущими периодами и помог 256 российским предприятиям развивать производство в условиях жестких антироссийских санкций.

«Однако санкции изменили приоритеты Фонда, до прошлого года большая доля кредитов предоставлялась компаниям, специализирующимся на машиностроении и медицинских технологиях, в время как после введения санкций значительные суммы кредитов стали направляться на развитие производства компонентов в рамках импортозамещения. Из числа предприятий транспортного машиностроения, воспользовавшихся программами льготного кредитования Фонда, можно выделить Демиховский машиностроительный завод, получивший 1,45 млрд рублей на запуск производства двигателей и комплектующих к выпускаемым электропоездам, что существенно снизило его зависимость от импорта. Мытищинская компания “Тракс” получила 1 млрд для импортозамещения компрессоров и климатического оборудования, используемого в вагонах и автобусах. Благодаря поддержке ФРП, собственное инструментальное производство смог открыть Обуховский завод в Санкт-Петербурге», — заявил он «Эксперту».



Впрочем, в деятельности фонда есть и недоработки, которые, очевидно, следует устранить. Так, увеличив объем кредитования новых регионов России, фонд не изменил подхода к требуемому обеспечению и к условиям предоставления льготных кредитов. Компаниям, работающим в новых регионах, необходимы средства для восстановления или строительства производственных помещений, уничтоженных в ходе конфликта, однако ФРП кредитов на строительство не предоставляет, констатировал Армен Данилян.

«Кроме того, ФРП в качестве обеспечения возвратности кредитов требует предоставить гарантии или поручительства субъектов РФ, кредитных организаций, или же юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, чего компании из новых российских регионов предоставить не смогут. В новых регионах также отсутствуют филиалы Корпорации МСБ, гарантии и поручительства которой принимаются фондом в качестве обеспечения. Компаниям из этих регионов будет сложно набрать достаточный объем ликвидного имущества, которое может быть принято в качестве залога с дисконтом, поэтому для их развития нужны особые меры поддержки», — указал эксперт.

Несмотря на отдельные недочеты отрицать то, что в ФРП провели огромную работу по поддержанию нескольких отраслей отечественной экономики нельзя. Как заметил автоэксперт Максим Пастушенко многие предприятия, в том числе и автомобильные, за счет увеличения числа собственных заказов, стимулировали развитие партнерских заводов.

«Естественно, в сложившейся ситуации подобные проекты очень важны, сейчас на них делают ставки. Это чем хорошо: во-первых, мы не говорим о каких-то прямых субсидиях или материальной помощи без стимуляции самого производства. В данном случае мы не просто даем людям деньги, потому что у них какие-то убытки. Средства идут для того, чтобы они либо масштабировали производство, либо переходили на производство новых продуктов. Соответственно, данные компании стимулируют рост смежных предприятий и свою отрасль в целом. Это действительно грамотное решение, здесь мы имеем целевую поддержку. И получается, что конечная цель — сделать так, чтобы предприятия, решая свои проблемы, параллельно решали те вопросы, которые важны государству», — заключил он.