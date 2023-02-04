Глава Белгородской области ввел бессрочный высокий уровень террористической опасности

После атаки ВСУ на гражданский промышленный объект в Борисовке (граничит с Харьковской областью Украины), белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что введенный в регионе желтый (высокий) уровень террористической опасности будет бессрочным. Ранее аналогичное решение приняли власти граничащих с Украиной Курской и Брянской областей.

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«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в ночь на субботу со стороны Вооруженных сил Украины был атакован гражданский промышленный объект в Борисовке. Пожар удалось оперативно локализовать, пострадавших нет, так как сотрудники предприятия были вовремя эвакуированы, уточнил Гладков. Какой именно объект подвергся атаке, глава Белгородской области не написал.

