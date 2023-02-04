История машин и машины истории

В Нижнем Новгороде открылся обновленный музей Горьковского автозавода. В истории ГАЗа — история автопрома страны, поэтому этот музей всегда был среди главных туристических достопримечательностей города. А после масштабной реконструкции это уже не просто экспозиция машин разных лет — это большой мультимедийный центр, по технологичности наконец соответствующий уровню самого ГАЗа.

Причем создателям, кажется, удалось найти оптимальный баланс, что редко случается в индустриальных музеях: при всей интерактивности здесь сохранили особый дух и ощущение рукотворности, первостепенности человека и его технического гения. Что посмотреть в новом музее — в нашем обзоре.

Музей истории ГАЗ в цифрах 43 тыс. единиц хранения (из них 2500 экспонатов)

40 моделей автомобилей, в том числе 11 ранее не представленных

5 тыс. кв. м площади

90 интерактивных точек

500 млн рублей вложено в реконструкцию

Директор Музея истории ГАЗ Наталья Колесникова говорит, что музей, по сути, переживает третье рождение: первая экспозиция открылась в 1965 году во Дворце культуры ГАЗа, в 1981-м музей переехал в отдельное здание на проспекте Ленина — напротив производственных корпусов, и, наконец, в 2022 году, в год 90-летия предприятия, завершилась большая реконструкция, на которую ушло больше 500 млн руб. инвестиций. Для ГАЗа это было непростое время: санкции, коснувшиеся автозавода раньше других российских производителей, пандемия и ее последствия… Тем не менее, руководство завода приняло принципиальное решение: новому музею быть, а уж настойчивости в воплощении мечты автозаводцам не занимать. Обновляли музей в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор», инициированной работниками завода и поддержанной общественным деятелем Олегом Дерипаской.

Музей вырос и с точки зрения наполнения, и по площади — теперь он занимает три этажа. Их объединяет стеклянный атриум, в котором автомобили парят на тросах. В панорамных окнах-ризолитах также размещены легендарные машины ГАЗ — это эффектное решение видно уже с улицы. На первых двух этажах — история завода и его машин, от легендарных «полуторок», «Побед» и «Чаек» до современных автомобилей ГАЗ. На каждом этапе — уникальные экземпляры из большой коллекции автомобилей дополнены личными историями их создателей в документах, письмах, фотографиях и подлинной кинохронике.

Вот на фотографиях 1930 года крестьяне деревень Монастырка и Карповка, близ которых был заложен автозавод. В лаптях, практически без механизации они построили первый в стране автозавод конвейерной сборки за 18 месяцев! А вот совместный снимок год спустя с американцами, сотрудниками фирмы Austin, которые проектировали строительство. История оживает на видеопроекциях, если прикоснуться к рукояткам тачки первостроителей (тоже, кстати, подлинной, сохранившейся с тех лет) или их инструментам — все оснащено сенсорами.

Цифровые технологии в музее не доминируют, а только дополняют пространство уникальных экспонатов. Напольная анимация с характеристиками машин обеспечивает навигацию, видео- и аудиоточки помогают раскрыть самые яркие страницы истории автозавода (послушайте голоса ветеранов ГАЗа, вспоминающих о Великой Отечественной войне — непередаваемые эмоции!), а с помощью огромных видеоскопов и сенсорных экранов можно детально исследовать отдельные модули машин в 3D-формате — например, заглянуть под капот современной «ГАЗели» или со всех сторон изучить ее двигатель.

За особую атмосферу отвечает огромная музейная коллекция, собранная хранителями за 57 лет — больше 43 тыс. экспонатов. Истории многих из них сами по себе уникальны. В экспозиции есть, например, искореженный осколок бомбы, сброшенной на ГАЗ в 1943 году фашистской авиацией — его нашли во время ремонта теплосетей. А есть полноразмерный корпус легкого танка Т-70 (их ГАЗ выпускал в годы войны), обнаруженный под землей в ходе реконструкции одного из цехов: по версии ветеранов, вкопанный бронекорпус отслужившей боевой машины мог быть укрытием для рабочих во время авианалетов. Обо всех автомобилях коллекции экскурсоводы тоже могут рассказать много неизвестных широкой публике деталей. Кстати, все представленные машины — на ходу, нет только аккумуляторов, бензина и масла.

Среди экспонатов, особенно ценных для историков и автомобильных экспертов, есть как сами автомобили, впервые представленные широкой публике (например, не пошедшая в серию ГАЗ-3115 «Волга» или прототипы внедорожников), так и уникальные детали. Мало кто знает, что в качестве накапотной фигурки для легковых автомобилей ГАЗ художник Валентин Бродский изначально разработал сокола, а легендарный олень появился гораздо позже.

Но, пожалуй, ключевое отличие Музея истории ГАЗ от подобных в том, что в экспозиции удалось передать масштаб и роль человека, его технического гения, терпения и воли. Вот карандашные портреты первостроителей, а на фотографии из заводской многотиражки военных лет — мальчик Леша Елов, который работал сварщиком и выдавал три нормы в смену. В стилизованный директорский кабинет, с часами и столом под зеленым сукном, как будто вот-вот войдет один из руководителей предприятия советских времен, чьи портреты тут же, на стене, а биографии — на сенсорном экране. А вот рукописные наброски названий будущего грузовика — полет фантазии конструктора Владимира Никитича Носакова: оказывается, будущая «Газель» могла бы быть «Пчелкой», «Белкой» или даже, в духе времени 90-х, «Челноком».

В музее много лиц и личного. И в этом — ценность не только для жителей Нижнего Новгорода, которые могут отыскать здесь портреты или имена своих близких и знакомых (есть, например, полный список автозаводцев, в разные годы получивших госнаграды), но и для любого, кто хочет увидеть живую историю своей страны и буквально прикоснуться к ней.

На третьем этаже — образовательные и интерактивные пространства. Здесь есть все для полного погружения в профессии современного автомобилестроения: сенсорные кульманы проектировщиков, за которыми можно сконструировать свою «Газель» и тут же провести ее виртуальные испытания на стенде, сварочный аппарат с VR-технологиями и даже погрузчик, которым можно управлять. А задания на скорость и реакцию заводят не только детей, но и взрослых: надо, например, за пять минут «собрать» на экране автомобиль, найдя в его конструкции место для всех основных агрегатов, и, если справились, рядом автоматически запускается модель крошечного двигателя.

Для дошкольников и школьников — отдельный зал, где можно потренироваться заправлять автомобиль, «покататься» по городу на тренажерах-симуляторах и даже получить собственные права, которые по итогам викторины на пластиковой карточке выдаст специальный принтер. В общем, одним посещением точно не обойдешься — и этот вопрос тоже решен: для юных посетителей предусмотрены абонементы. Потому что ГАЗ ценит не только свое прошлое, но и будущее.

