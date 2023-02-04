Москвичи стали чаще сдавать на утилизацию старую электронику

Переработка отслужившего электронного оборудования стала популярнее среди жителей Москвы. В 2022 году объемы переработанной старой электроники в компании «Вторалюминпродукт» выросли на 15% по сравнению с 2021 годом. Из полученного пластика и металлов производят новые товары для промышленности, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Важно сдавать вышедшую из строя технику в специальные пункты или организации для дальнейшей экологической переработки. В Москве сбором и утилизацией оборудования занимается несколько предприятий, в том числе «Вторалюминпродукт». По итогам прошлого года компания увеличила объем переработки на 15 процентов. Больше всего было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники», – сообщил Овчинский и пояснил, что неправильная утилизация может нанести вред природе из-за вредных веществ, содержащихся в некоторых компонентах продукции.

Переработка выросла из-за развития пунктов и сервисов по сбору отходов от физических лиц по проекту «Вывоз ненужных вещей», пояснили в компании «Вторалюминпродукт».

Есть и юридические предпосылки к росту объемов переработки электроники, поскольку с января 2021 года в России запретили захоронение устаревшего компьютерного, электронного и оптического оборудования. Кроме того, с марта 2022 года вступил в силу приказ Минприроды России для юрлиц, который обязывает их передавать старую бытовую технику только тем компаниям, которые имеют лицензию по обращению с опасными отходами.

«Мы наблюдаем повышение ответственности компаний, также к нам чаще обращаются производители электроники по программе расширенной ответственности производителей, государственные и частные компании, которым необходимо оказать услуги по переработке. Тем самым компании не только выполняют требования нормативных актов РФ по утилизации, но и проявляют экологическую ответственность», – добавил генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин.