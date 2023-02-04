Nasdaq столкнулся с реальностью

Глеб Баранов

4 февраля 2023, 11:43

Все основные фондовые индексы США накануне закрыли день в минус — шедшее с начала года ралли столкнулось с реальностью. Быки на этой неделе не поверили председателю ФРС, но в пятницу шокирующую статистику и отчеты компаний не разглядеть было уже невозможно.

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