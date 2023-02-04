Противник выбит: Минобороны сообщило об успехах в Харьковской области

За прошедшие сутки в результате наступления российских войск противник был выбит с западных окраин поселения Двуречное Харьковской области Купянского направления СВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, ВС РФ вели наступательные действия на Красно-Лиманском и Донецком направлениях.

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«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, наступательные действия вели подразделения группировки войск «Центр». В районах Червоной Дибровы ЛНР, Серебрянки и Григоровки ДНР они нанесли комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. За сутки на данном направлении ликвидировано свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в ходе наступления заняли более выгодные рубежи и позиции. Российские военные за сутки уничтожили здесь до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «МСТА-Б», самоходную гаубицу «Акация», боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, а также подорвали два склада боеприпасов ВСУ под Краматорском и Угледаром.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и две гаубицы МСТА-Б. На Херсонском направлении российские артиллеристы ликвидировали боевую машину РСЗО БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские войска нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», а также одну тактическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотный летательный аппарат, 403 зенитных ракетных комплекса, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3996 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 8262 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

