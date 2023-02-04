Работы по созданию газового хаба в Турции вступили в завершающую стадию

Работы по созданию на территории Турции международного газового хаба близятся к завершению. Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу Минэнерго Турции Фатиха Донмеза.

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«Работы по созданию в Турции Центра распределения и торговли природным газом близятся к концу. Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году», — заявил Донмез.

Он также рассказал, что с представителями ряда стран проведены переговоры по участию в реализации этого проекта, и все они заявили о готовности его поддержать.

С идеей создания на турецкой территории хаба, куда можно было бы перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», выступил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года.

