«Родину-мать» запустят в космос

На космодроме Байконур специалисты Роскосмоса выполнили общую сборку ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Ракету установят на стартовом комплексе 5 февраля, ее пуск запланирован на 9 февраля. В честь 80-летия победы в Сталинградской битве, на «Союз» нанесено изображение монумента «Родина-мать зовет!», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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«В рамках празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на ракету-носитель "Союз-2.1а", предназначенную для запуска корабля "Прогресс МС-22", нанесены изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие". Кроме того, в грузовике на МКС полетят флаги Волгоградской области и проекта "Родина-мать зовет!", флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ "Волгоград, ты просто космос!" и открытка патриотического проекта «Космос Победы», — сообщили в Роскосмосе.

Кроме этого, грузовик «Прогресс МС-22» доставит на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов: аппаратуру для систем российского сегмента МКС, медицинские средства, одежду, питание и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции. Также на орбиту отправится аппаратура для проведения научных экспериментов.