Синоптики предупредили москвичей о двух «попытках» возвращения зимы

Показания термометров в столичном регионе находятся сейчас на уровне мартовских отметок, превышая климатическую норму на 3–8°. Однако в предстоящие две недели природа дважды попробует изменить ситуацию и вернет в среднюю полосу солнце и морозы, но сильными и продолжительными эти арктические вторжения не будут, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«В первый день новой недели в формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Активно растущее атмосферное давление практически полностью прекратит осадки, и ночью, в условиях прояснений, температура понизится до −4…−9°, днем же будет −2…−7°. Пик похолодания, как и максимум показаний барометров, придутся на вторник. Ночью в Москве около −10°, по области −8…−13°, на востоке и северо-востоке Центрального округа до −13…−18°. В дневные часы термометры покажут −3…−8°, местами до −11°. Атмосферное давление в столице в этот день составит 764–765 мм рт. ст., что на 17–18 единиц выше положенного», — спрогнозировали синоптики.

Начиная с середины недели, по их данным, показания барометров начнут падать, небо затянут облака, и уже в среду температура повысится до 0…−5°. В четверг и пятницу еврозима продолжится, показания термометров будут колебаться около нулевой отметки.

«Следующую попытку вернуть себе власть над погодой на Русской равнине зима предпримет в середине третьей пятидневки февраля», — добавили в центре погоды «Фобос».

