США вывели из-под санкций поставки нефтепродуктов из РФ в некоторые страны ЕС

Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российских нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза, выведя соответствующие транзакции из-под действия объявленных ранее ограничительных мер, которые применяются в рамках политики потолка цен. Ведомство обновило генеральную лицензию от 22 ноября 2022 года, которая выводила из-под санкций только операции по поставкам сырой российской нефти, передает ТАСС.

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«Все транзакции, запрещенные решением Минфина США от 21 ноября 2022 года <...>, связанные с импортом сырой нефти <...> и связанные с импортом нефтепродуктов в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС <...> от 3 июня 2022 года, разрешены», — говорится в документе.

При этом лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими санкциями, введенными США ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под американскими рестрикциями.

Минфин США ссылается на решение Совета ЕС о шестом пакете санкций в отношении РФ, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Брюссель сделал исключение для Болгарии, которая сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, и для Хорватии, чтобы она могла до конца 2023 года закупать газойль. Временные исключения из нефтяного эмбарго предусмотрены также для импорта нефти по нефтепроводам для некоторых государств Евросоюза, которые ввиду своего географического положения особо зависимы от российских поставок.

Ранее представители коалиции стран, участвующих в политике ограничения цен, договорились установить два отдельных лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории — $100 и $45 за баррель.

