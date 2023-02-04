Страна станет непригодной для проживания: в США предупредили о коллапсе энергосистемы Украины

После 11 месяцев боевых действий и почти четырех месяцев непрекращающихся атак на энергетический сектор Украины электрическая сеть страны приближается к полному коллапсу. Это значит, что страна скоро может стать вообще непригодной для проживания, пишет американское издание Foreign Affairs.

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«Смертей от коллапса энергосистемы может быть намного больше, чем потерь от тактического ядерного оружия. Крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях и серьезнейший продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от экспорта продовольствия с Украины», — считает обозреватель Томас Попик.

Он пояснил, что водоочистка украинских городов зависит от работы электронасосов, тепло и свет в домах и на предприятиях обеспечивают теплоэлектроцентрали. Электричество необходимо также системе связи страны, в том числе, президенту Владимиру Зеленскому, который каждый вечер выступает с обращениями по телевидению. Без электричества не смогут функционировать важные государственные учреждения, банкоматы и электронные кошельки. Кроме того, оно необходимо для работы нефтехранилищ, а значит, без электричества не будет работать система тылового обеспечения украинской армии, нарушится железнодорожное сообщение.

«Российские удары оказались настолько разрушительными, что оператор сети "Укрэнерго" был вынужден ввести веерные отключения электроэнергии по всей стране. Сеть сегодня обеспечивает потребности потребителей на 75%, а иногда этот показатель падает ниже 50%», — говорится в публикации.

Чтобы электроэнергетическая система страны продолжала работать, ей нужны квалифицированные инженеры и техники, поставки топлива для выработки электроэнергии, система физической защиты и кибербезопасности, связь и цепочки поставок запчастей. Эти основы разрушены, отмечает издание, и «после непрестанных атак и лишь выборочного ремонта вероятность полного краха весьма высока».

«Миллионы украинцев уже покинули страну, и теперь численность населения Украины составляет примерно 35 миллионов. Если будет разрушена национальная энергосеть, многие миллионы украинцев срочно двинутся в направлении границы, и тогда в Европе начнется кризис беженцев», — считает автор публикации.

