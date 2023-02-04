«Цены оставляют желать лучшего»: Пушилин и Кириенко побывали в магазине в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко побывали в одном из продуктовых магазинов республики и отметили, что цены там «оставляют желать лучшего». Позже с производителями продуктов питания и представителями торговых сетей «состоялся откровенный разговор», сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

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«С Сергеем Кириенко зашли в один из наших продуктовых магазинов – цены оставляют желать лучшего. Сейчас это одна из чувствительных тем для жителей республики. Затем состоялся откровенный разговор с руководителями предприятий – производителей продуктов питания, а также крупных торговых сетей ДНР и ЛНР», — написал Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что проблем, как у производителей, так и у торговых сетей сейчас немало. Это и «кадровый голод», и трудности с логистикой, и прекращение льготного кредитования, кроме того, остается много вопросов, связанных с переходным периодом, в частности, с налогообложением.

«Все эти задачи государство будет помогать решать, но и бизнес должен понимать социальную ответственность в политике ценообразования», — подчеркнул Пушилин.

