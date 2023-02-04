В МАИ создали «активную» упаковку, продлевающую срок годности продуктов

«Активная» упаковка, которую разработали специалисты института № 12 «Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства» Московского авиационного института (МАИ), позволяет существенно увеличить срок годности продуктов. На внутренней поверхности она имеет тончайшее антибактериальное покрытие, которое уберегает от воздействия микроорганизмов. Новый материал может быть применим как в пищевой промышленности, так и в авиационно-космической, сообщили в пресс-службе вуза.

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Работы по созданию и исследованию инновационного антибактериального покрытия велись с 2014 года и только в прошлом году были переведены в прикладную плоскость. Технология уже испытана и доказала свою эффективность для упаковок из различных полимерных материалов.

«Совместно с крупнейшим удмуртским предприятием по производству и реализации молочной продукции ООО "Ува-Молоко" были проведены эксперименты, подтвердившие повышение срока хранения пастеризованного молока минимум на 10 дней. В ближайшие месяцы будут проведены новые эксперименты с целью еще большего увеличения сроков годности молока и молочных продуктов», — рассказал участник проекта, ассистент кафедры «Радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии» МАИ Павел Щур.

Ученые считают, что их разработка будет интересна производителям скоропортящихся продуктов питания. Она позволит им расширить географию поставок, снизить использования консервантов и уменьшить расходы, связанные с производством и транспортировкой. Кроме того, антибактериальное покрытие может использоваться в медицине, например для хранения крови, а также в авиационно-космической промышленности — для защиты узлов и агрегатов летательных аппаратов и поверхностей, с которыми контактирует человек.

В текущем году ученые планируют полностью завершить исследование характеристик новой упаковки и перенести процесс производства с лабораторного оборудования на промышленное, отметили в МАИ.

