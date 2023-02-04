Власти ОАЭ выступили посредником при обмене «чувствительной категории» военных РФ

В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. В число освобожденных из плена, благодаря посредничеству ОАЭ, вошли лица «чувствительной категории», уточнили в российском ведомстве.

Статья по теме: Минобороны: из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что все военнослужащие уже находятся на российской территории, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

