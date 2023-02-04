Ефимов: 230 рабочих мест будет создано благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в ТиНАО

Центр инноваций и импортозамещения за 1 млрд рублей построит группа компаний «Самолет» в Воскресенском поселении в ТиНАО. Об этом сообщил 4 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на соглашение, которое инвестор подписал с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

«Подобный объект в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут впервые. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит миллиард рублей. После завершения строительства там появится около 230 новых рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Площадь будущего здания превысит 14 тыс. кв. м., завершить его строительство планируется в течение 2,5 лет, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «С появлением центра инноваций город получит новые рабочие места и дополнительные площадки для развития высокотехнологичных производств, а представители бизнеса —оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции», — добавил он.

Площадки будущего центра — для научной и исследовательской деятельности, а также административно-бытовые блоки — будут предлагать в аренду компаниям, работающим в сфере электроники, автомобиле- и машиностроения, а также IT. На территории объекта также появится паркинг для грузового и легкового транспорта, сказал руководитель проекта по строительству объекта Кирилл Кондратенко.

Напомним, городская программа стимулирования МПТ призвана обеспечить сбалансированную застройку новых районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если он дополнительно построит нужный городу объект и создаст новые рабочие места. Договор с группой «Самолет» власти столицы подписали в конце 2022 года.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, с момента старта программы город заключил с инвесторами соглашения о строительстве 9 промышленно-производственных комплексов и технопарков в разных районах столицы общей площадью более 410 тыс. кв. м. Там смогут работать почти 10 тысяч человек. В их строительство девелоперы вложат почти 25 млрд. рублей.