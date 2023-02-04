«Запылает вся Украина»: Медведев пообещал убедительный ответ на удары по Крыму

В случае ударов Украины по Крыму никаких переговоров, на которые рассчитывают США, уже не будет, будут только удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории: «быстрые, жесткие и убедительные». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

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«Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — ответил Медведев на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной нанесение ударов по Крыму.

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что, если бы Вашингтон действительно хотел завершить конфликт на Украине, он «мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров». Однако, по его мнению, ни в администрации США, ни в Конгрессе в этом просто не заинтересованы.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о последствиях ударов по Крыму или вглубь России.

