«Было 17 черновиков перемирия»: экс-премьер Израиля рассказал, как Запад помешал остановить конфликт на Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале 2022 года выступал в роли посредника между руководством России и Украины, рассказал в интервью телеканалу Channel 12 некоторые подробности о контактах с обеими сторонами конфликта, пишет The Jerusalem Post.

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Говоря о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где у него состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным, Беннет признался, что тогда обсуждалась и судьба главы Украины Владимира Зеленского.

«Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского"», — рассказал Беннет в интервью, запись которого опубликовал на своем YouTube-канале.

Следуя из Кремля в аэропорт, по его словам, Беннет созвонился с Зеленским и заверил, что ему ничто не угрожает. Только после этого, как отметил Беннет, украинский президент вернулся в свой офис и записал видео из кабинета, в котором заявил, что ничего не боится. Экс-премьер Израиля также отметил, что обратиться к российскому руководству после начала спецоперации его просил Зеленский, и с его стороны это была «просьба о помощи», так как «на тот момент он был уверен, что его дни сочтены, что его собираются уничтожить».

Израильский политик заявил, что не только российский лидер в тот день сделал большую уступку, но и Зеленский, который сообщил об отказе от вступления в НАТО. Беннет подчеркнул, что, выступая в роли посредника между Россией и Украиной, он «полностью координировал все свои действия» с лидерами США, Великобритании, Германии и Франции.

Также он сообщил, что к моменту, когда Запад отказался от переговоров между Москвой и Киевом, были подготовлены, как минимум 17 черновиков договора между сторонами конфликта. Однако США и Запад выбрали, по словам Беннета, продолжение военных действий.

