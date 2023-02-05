Фармацевт объяснил, почему одни таблетки красные, а другие — синие

Многие производители выпускают таблетки и капсулы довольно красочными — синими, зелеными, красными, желтыми, а нередко и двухцветными. Фармацевт сетевой аптеки Великобритании Аббас Канани рассказал изданию The Mirror, что цвет лекарства практически не связан с действующим веществом, однако определенная тенденция существует.

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«Цвет таблетки определяется производителем и не имеет никакого отношения к эффективности препарата. Часто это маркетинговый выбор», — сообщил фармацевт.

Он также рассказал о недавнем исследовании, в котором изучалось влияние цвета лекарства на его эффективность. Эксперимент, проведенный в Нидерландах, с участием пациентов с реальными заболеваниями показал, что цвет лекарства в некоторых случаях его усиливают. Так, красный, желтый и оранжевый цвета оказывают больший стимулирующий эффект, а синий и зеленый — успокаивающий. Именно поэтому снотворные и седативные препараты чаще, чем антидепрессанты, окрашивают в зеленый, синий или фиолетовый цвет.

Фармацевт также напомнил об эффекте плацебо. Привлекательный и обнадеживающий внешний вид производители стараются придать не только таблеткам, но и упаковкам, отметил он.

