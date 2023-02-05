Кабмин определил категории россиян, которые получат жилищные сертификаты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2023 году. За счет средств федерального бюджета улучшить условия проживания смогут порядка 2,5 тыс. россиян: чернобыльцев, вынужденных переселенцев, военнослужащих, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают. В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей», — сообщили в правительстве.

Уточняется, что эта мера распространяется только на отдельные категории граждан, причем, получат ее лишь те, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. Речь идет о чернобыльцах, вынужденных переселенцах, гражданах, переезжающих из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел и МЧС.

Эта работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», уточнили в правительстве.