«Кому доверяю, того и назначаю»: Кадыров объяснил прием своих родных на госслужбу

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на критику «политологов» и «экспертов» по поводу назначения на госслужбу своих родственников. Он подчеркнул, что «в Чеченской республике закон превыше всего», и с его родных «в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше».

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«Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. В Чеченской республике закон превыше всего», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, львиная доля нынешних чиновников в Чечне — это самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями ради конституции республики. Глава региона признал, что среди них есть и его родственники.

«И не забывайте про то, о чем я говорил неоднократно: с моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля "Напрасный труд"», — отметил Кадыров.

В начале февраля племянник главы Чечни 26-летний Хамзат Кадыров был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона. В конце 2021 года стало известно о назначении дочери Кадырова Айшат на пост министра культуры Чечни.