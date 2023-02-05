Минобороны оценило суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

За прошедшие сутки российские войска провели успешные боевые действия на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате чего противник потерял порядка 400 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: Сын Рогозина объяснил, чем опасны ракеты GLSDB, которые США передадут Киеву

«На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также лес Попов в Луганской Народной Республике, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские подразделения поразили 25-ю воздушно-десантную, 71-ю егерскую, 95-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ и 27-ю бригаду нацгвардии, уничтожив свыше 120-ти украинских военнослужащих, одну БМП и три боевые бронированные машины.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки там удалось ликвидировать свыше 115-ти украинских военнослужащих, три БМП, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены более 130-ти военных ВСУ, два танка, БМП, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубицы Д-30 и Д-20. Под Угледаром был ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. На Херсонском направлении противник недосчитался гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы «Акация».

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, нанесено поражение 111-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142-х районах. Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника и 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

