Масштабная провокация: Минобороны раскрыло планы Киева по подрыву больниц Краматорска

Украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на подтвержденную несколькими независимыми источниками информацию. По данным ведомства, спланирован подрыв горбольницы, наркологического и онкологического диспансеров в Краматорске.

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«Киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в сопровождении сотрудников СБУ в Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ и заселились в гостиницу «Сапфир» (ул. Врачебная, д. 35). В Минобороны указали, что западные СМИ представят подрыв городских медуреждений как «очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России».

В Минобороны сообщили, что персонал медучреждений в настоящий момент эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы.

