Россиянка впервые победила в конкурсе «Миссис Вселенная»

Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022». Его финал проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Статья по теме: Элизабет из Верхотурья: в поисках страшной красоты

«Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная — 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии», — сообщили организаторы.

В финал вышли 120 красавиц из Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других стран. Конкурс проводится с 2007 года и впервые в нем победила представительница России.

По данным организаторов, Максимова родилась в удмуртской деревне Гыя, сейчас она живет в Ижевске, где руководит сетью языковых центров, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала «Второй вице-миссис Россия — Вселенная», что дало ей возможность представлять страну на международном этапе конкурса.

Победительница призналась, что на конкурс съехалось рекордное количество участниц, и конкуренция была «очень жесткая».

