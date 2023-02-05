Сын Рогозина объяснил, чем опасны ракеты GLSDB, которые США передадут Киеву

Дальнобойные ракеты «земля-земля» GLSDB (бомбы малого диаметра наземного старта), решение о поставке которых на Украину приняли на днях США, являются серьезной угрозой, так как их очень сложно перехватить. Об этом сообщил руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», сын экс-главы Роскосмоса Алексей Рогозин в своем Telegram-канале.

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«Ракеты GLSDB сделаны как удачная комбинация из двух основных компонентов: управляемая авиабомба GBU-39 разработки Boeing, оснащенная инерциальной и спутниковой системой навигации (масса кумулятивной или фугасной боевой части 93 кг); и маршевая ступень от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin (и, соответственно, возможность залпового пуска сразу нескольких таких реактивный снарядов)», — написал Алексей Рогозин.

Он также отметил, что если базовый вариант реактивного снаряда РСЗО имеет дальность полета до 32 км (45 км для модернизированных M26A1 и M26A2), то при использовании ракеты с новой управляемой бомбой она может доходить до 150 км при запуске по прямой и до 70 км при стрельбе «за спину». Кроме того, по его словам, угроза становится вдвойне серьезнее, если учесть, что на заключительном этапе полета (планирования) бомба представляет собой «холодное тело», которое не обнаруживается основными средствами оптико-электронных комплексов, работающих в инфракрасном диапазоне. При этом небольшой размер (ЭПР 0,015) позволяет обнаружить ее с помощью классического радиолокационного наведения лишь в нескольких километрах от мест размещения радаров ПВО.

«Поставки на Украину станут первым боевым применением ракеты, в создании системы также принимал участие концерн Saab из Швеции — страны-кандидата в НАТО. Примечательно, что благодаря высокой серийности у GLSDB обеспечивается и низкая себестоимость. Заявляется, что цена одной ракеты составляет всего $40 000 (для сравнения залп ATACMS оценивается в $1 млн). Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — считает Рогозин.

