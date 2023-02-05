В Крыму предложили создать список покинувших Родину «бегунов на особо длинные дистанции»

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил создать в России список антигероев. В него он предложил включить тех, кто решил «отсидеться в сложные времена за границей», и применить к ним некоторые меры ограничения, передает РИА Новости.

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«Если человек просто сбежал и попал в число наших антигероев, обязательно должна быть ответственность. Таких людей нужно пометить. Составление списка "бегунов на особо длинные дистанции" — один из таких возможных маркеров. Ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чем не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живет себе спокойно. Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо», — считает Константинов.

Парламентарий предложил не лишать их имущества или свободы, но пресечь доступ к госслужбе и госзаказам, запретить занятия политической деятельностью, выступления с концертами и исполнение песен. По мнению Константинова, это может действовать какой-то период, а что-то, возможно, «должно вводиться навсегда».

«Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем — мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что в России остается много настоящих патриотов, которых надо «смотреть, слушать и поддерживать».

